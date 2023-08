Opschudding op het WK! Koers bijna uur geneutraliseerd nadat activisten zich aan weg vastkleven, renners ondertussen weer onderweg

Er is geen radiocommunicatie op dit WK en dus was het voor de renners schrikken toen de renners in de kopgroep werden opgehouden door de activisten. Ook toen het peloton aankwam, wisten de renners niet goed wat er aan de hand is. De wedstrijdjury liet meteen weten dat het wel even zou kunnen duren vooraleer de activisten van de weg zijn gehaald en zo geschiedde. Pas meer dan vijftig minuten na de neutralisatie konden de renners terug vertrekken. We zagen enkele renners toch wat bibberen tijdens al dat wachten, benieuwd of dit oponthoud een invloed heeft op de benen van de renners.