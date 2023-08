“Harry en Meghan gaan Netflix-film produceren”

Over de relatie van prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle is al heel wat gezegd en geschreven. Recent nog, toen de geruchtenmolen op volle toeren draaide over een mogelijke relatiebreuk tussen de twee. Een filmpje van hen gezamenlijk moest de roddels de kop indrukken, net zoals hun nieuwste project.

Zo zou het wereldberoemde koppel de rechten op de roman ‘Meet Me At The Lake’ van Carley Fortune gekocht hebben. Prijskaartje? Zo’n 3,5 miljoen euro. Volgens de Britse krant ‘Daily Mail’ willen prins Harry en Meghan Markle hun toekomst in Hollywood veiligstellen door samen met Netflix, als onderdeel van een grotere deal, een film te produceren.

Gelijkenissen

Als dat al het geval is, is de roman niet toevallig gekozen. Het fictieve verhaal staat namelijk dicht bij hun eigen leven. In ‘Meet Me At The Lake’ worden twee dertigers verliefd en worden ze geconfronteerd met trauma en verlies. Ook thema’s als alcoholmisbruik en drugs komen aan bod, net zoals in ‘Reserve’, de memoires van prins Harry. Ook vindt er in het verhaal een verschrikkelijk auto-ongeval plaats, waarin vele het ongeluk van wijlen prinses Diana zullen herkennen.

De roman heeft ook een link met Markle. Het verhaal speelt zich af in het Canadese Toronto, waar Markle ten tijde van haar acteercarrière in de televisieserie ‘Suits’, woonde.

Toch staan critici sceptisch tegenover het hele project. Zo rijst de vraag waarom de rechten van het populaire boek, in de eerste week ging het maar liefst 37.000 keer over de toonbank, verkocht zou worden aan ‘film groentjes’. Dat de roman gepubliceerd werd door dezelfde uitgever als de memoires van de prins zou een mogelijke verklaring kunnen zijn. Ook zou Markle volgens insiders een persoonlijke band hebben met de auteur.

Hoe het ook zit: de film zal onderdeel uitmaken van hun Netflix-deal. Hoewel er ook hier geruchten waren dat de deal onder vuur lag, bevestigt een woordvoerder van Netflix aan Britse media dat ze nog steeds geloven in een samenwerking met de prins en zijn vrouw.