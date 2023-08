AAN DE START. Mathieu van der Poel: “Kijken niet enkel naar de Belgen”, Wout van Aert: “Ik heb enorm veel goesting”

Mathieu van der Poel: “We kijken niet enkel naar de Belgen, Fransen en Denen hebben ook sterk blok”

“Of ik beter geslapen heb dan vorig jaar? Ja, slechter was niet mogelijk”, zo verwijst Van der Poel naar de hele hotelgate van vorig jaar, waar tienermeisjes hem de nacht voor het WK wakker hielden en hij zelfs een tijdje in de cel belandde. “Het is een WK waar ik al even naar uitkijk. Dit is iets wat me zou moeten liggen. Dus ik hoop dat ik ook goede benen zal hebben. Het is een beetje moeilijk om in te schatten waar ik conditioneel sta, want het is voor mij de eerste keer dat ik na een grote ronde ben blijven doortrainen voor een doel. Dat is dus nieuw voor mij. Ik hoop dat ik in orde zal zijn”, aldus de Nederlander bij Sporza.

Het is een ongelofelijk bochtig parcours en dan denkt iedereen meteen aan de stuurmanskunsten van Van der Poel, al wil hij het belang daarvan zelf niet overschatten. “Het is niet zo dat de rest geen bochten kan nemen. Ik denk niet dat je hier in de bochten het verschil gaat maken. Het is vooral een heel lastig parcours waar de sterksten vanzelf naar voor gaan komen. Het zal zaak zijn om vooraan te rijden. Of we gaan kijken naar de Belgen? Niet enkel naar de Belgen, ook de Fransen en Denen hebben een heel sterk blok bij. We moeten ervoor zorgen dat we niet achter de feiten aan gaan rijden.”

Remco Evenepoel: “Het kan koers zijn van bij het opdraaien van de lokale rondjes”

“Het is misschien iets voor de veldrijders, maar we kunnen allemaal met de fiets rijden”, zo doelt de uittredende wereldkampioen bij Sporza op het bochtige circuit. “Het is een lange finale, bijna elf rondjes. Het zal lastig genoeg zijn. We hebben alles op punt gezet. Op dit parcours staan we samen sterker dan alleen. Wat ik geleerd heb van de koersen van de junioren? Dat het niet per se een nadeel is als de finale vroeg wordt opengebroken. Dat is goed voor mij. Het kan een koers zijn van bij het opdraaien van de lokale rondjes. Dat is in ons voordeel.”

Wout van Aert: “Het is altijd stressvol opstaan op zo’n dag”

Die andere favoriet bij de Belgen, Wout van Aert, toonde zich alvast gretig. “Ik heb enorm veel goesting, het is altijd stressvol opstaan op zo’n dag. Het was vrij vroeg en ik merkte direct dat het geen gewone dag was.”

“Het is een heel technisch circuit, het is een beetje afwachten wat dat voor iedereen zal geven. We zijn dat niet meer gewoon”, zo vertelt hij over het parcours. “Of ik dingen geleerd heb van de wegritten gisteren? Ja, toch wel. Er ontstaan heel snel gaten in het peloton, het was heel moeilijk om in een grote groep samen te rijden. Vanaf de vlucht weg was, kon niemand nog de oversteek maken ondanks dat de kloof niet echt groot was. Het is een bijzonder parcours.”

En dus zal een goed plan nodig zijn. “We hebben de tactiek goed doorgenomen, maar natuurlijk is een plan maken altijd makkelijk Er zijn nog heel wat andere renners, dus het is vooral zake om goed te antwoorden op situaties die zij creëren. Maar natuurlijk hebben we het daar ook over gehad.”

“Natuurlijk doet het superveel deugd dat mijn familie aanwezig is. Mijn familie staat heel vaak langs de kant, in de afgelopen Tour kon dat niet. Ik ben enorm blij dat ze hier zijn, het geeft mij extra sterkte”, zo sluit hij af.

Julian Alaphilippe: “Het is niet iedereen tegen de Belgen”

“Ik ben niet dé kopman van de Fransen, we hebben meerdere kopmannen”, zo steekt Julian Alaphilippe van wal bij Sporza. “Wat ik van het parcours vind? Ik houd er wel van. Het is uitdagend, moeilijk, technisch, je moet altijd vooraan zitten. We hebben gisteren bij de junioren gezien dat het moeilijk is om een gat te dichten, dus er gaan veel renners willen aanvallen. Of het iedereen tegen de Belgen is? Neen. Er zijn meerdere sterke ploegen.”

Jasper Philipsen: “Het kan dat er gesprint wordt met kleine groep”

“De zenuwen vallen best mee. Ik denk dat ik vrij ontspannen aan de start kan staan. De druk wordt bij ons verdeeld onder de drie kopmannen. Ik hoop gewoon een goede wedstrijd te rijden. En hopelijk heb ik nog een goed gevoel na de Tour”, aldus de derde kopman bij de Belgen bij Wielerflits.

“Wat onze tactiek is? We hebben Wout en Remco die nooit bang zijn om offensief te koersen. Dus ik denk dat we dat wel gaan gebruiken. We moeten ervoor zorgen dat we altijd in de wedstrijd zitten. We zullen onze verantwoordelijkheid nemen, maar niet alleen want we moeten ook genoeg jongens in de finale krijgen. Het is een heel selectief parcours, maar het kan altijd dat er gesprint wordt met een kleine groep.”

Mads Pedersen: “Als Philipsen er niet meer bij is, kan ik winnen in de sprint”

“Het zal een hectische wedstrijd worden. Heel technisch ook. Er zijn wel vijfhonderd bochten in de laatste 140 kilometer. Dit gaat iets speciaal worden. Het zal de energie wegnemen bij iedereen en achteraan zal de deur openstaan. We kunnen dit het wereldkampioenschap criteriums noemen.”, zo laat Mads Pedersen zijn licht schijnen over het parcours.

“Ik denk niet dat er gesprint zal worden met een omvangrijke groep. Ik geloof dat ik kan winnen in de sprint van een klein groepje, zolang Philipsen er niet bij is. We zagen in de Tour dat het heel moeilijk is om hem te kloppen in de sprint en dat zal vandaag ook het geval zijn. Ik hoop dat hij er in de sprint niet meer bij is.”