“Waarom zou ik hier niet mogen staan?” Nieuw parkeerbeleid dringt maar langzaam door bij Antwerpenaren en toeristen

Bezoekers en bewoners van Antwerpen hebben het nieuwe parkeerbeleid in het historisch centrum van de stad duidelijk nog niet helemaal onder de knie. Of ze begrijpen de maatregel niet. Sinds 1 augustus mogen er alleen nog buurtbewoners en mensen met een speciale parkeervergunning op straat parkeren. Zaterdagnamiddag was het in ieder geval erg rustig in de stad. Door het snertweer, de vakantie of speelt het nieuwe parkeerbeleid op?