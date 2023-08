Isolde Lasoen en broer Kenneth: zij maakt mensen gelukkig met muziek, terwijl hij zelden goed nieuws brengt in de media

Nooit eerder hebben Kenneth Lasoen en Isolde Lasoen een dubbelinterview gegeven. Broer en zus (naast componist Wim Lasoen) floreren dan ook in twee verschillende werelden. Isolde is muzikante en staat op 11 augustus in OLT Rivierenhof. Kenneth is expert in inlichtingendiensten en doceert aan de UAntwerpen. Ergens in het midden ontmoeten ze elkaar: als het gaat over de “tirannieke” regels tijdens de lockdowns ...