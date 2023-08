Elon Musk belooft gerechtskosten van ‘gediscrimineerde’ Twitter-gebruikers te betalen

Elon Musk, de eigenaar van X/Twitter, heeft beloofd dat hij de gerechtskosten zal betalen van mensen die door hun werkgever oneerlijk zijn behandeld wegens het posten of ‘liken’ van een boodschap op zijn platform. Het voorstel komt “zonder limieten” , beloofde Musk in een tweet. “Laat het ons aub weten”.

De ondernemer, die Twitter vorig jaar kocht voor 44 miljard dollar, staat bekend om zijn straffe uitspraken via tweets, bij voorkeur ’s nachts of in het weekend. Eind juli kondigde hij bijvoorbeeld nog de naamsverandering aan van Twitter in X. Die is intussen gefinaliseerd.

Anderzijds is Musk niet onbesproken inzake personeelsbeleid bij veel van zijn bedrijven. Voormalige werknemers van bijvoorbeeld SpaceX en Tesla klaagden dat ze ontslagen werden na kritische commentaren op zijn leiderschap. Bij de overname van Twitter werden dan weer duizenden medewerkers op straat gezet.

Musk nam Twitter over om van het platform een soort bolwerk voor de vrijheid van meningsuiting te maken, maar adverteerders vrezen een toename van haatzaaien en nepnieuws.