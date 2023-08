Zes doden en vier vermisten na stortregens in noordoosten van China

In de provincie Jilin, in het noordoosten van China, zijn zes mensen omgekomen en vier anderen vermist na stortregens. Dat melden Chinese staatsmedia.

De zes dodelijke slachtoffers vielen in de stad Shulan. Ondertussen is de neerslag in de regio “zo goed als voorbij”, meldt persagentschap China News Agency. Bijna 19.000 mensen werden geëvacueerd en er werden 21 “tijdelijke huisvestingsfaciliteiten” opgezet.

China is de voorbije weken getroffen door regenval van historische proporties. Afgelopen maand hebben die in het land het leven gekost aan 147 mensen. De stortregens werden door de tyfoon Doksuri veroorzaakt. Die zorgde voor de zwaarste regenval in het land sinds 1891.

In Peking is zondag nog steeds code rood van kracht wegens “geologische risico’s” zoals aardverschuivingen als gevolg van het slechte weer.