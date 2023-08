Griekse tennisser Stefanos Tsitsipas steekt in Mexico tiende ATP-titel op zak

De Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 5) heeft zaterdag het ATP-toernooi in het Mexicaanse Los Cabos op zijn naam geschreven. Het topreekshoofd versloeg in de finale de Australiër Alex de Minaur (ATP 19), het vijfde reekshoofd, in twee sets. Het werd 6-3 en 6-4 na een uur en 27 minuten tennis.

Het is voor Tsitsipas de tiende ATP-titel uit zijn carrière, de eerste dit seizoen. Hij verloor ook al zeventien finales, waaronder die van de Australian Open begin dit seizoen. Op de erelijst in Los Cabos is Tsitsipas de opvolger van de Rus Daniil Medvedev. De Minaur blijft voorlopig steken op zeven titels in dertien finales. Dit jaar won hij al een toernooi, in het Mexicaanse Acapulco.