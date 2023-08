Rode Kruis: “Toestand blijft zes maanden na aardbeving in Turkije en Syrië precair”

Het is intussen zes maanden geleden dat Turkije en Syrië getroffen werden door uitzonderlijk zware aardbevingen, met meer dan 55.000 doden en enorm veel schade tot gevolg. Ook vandaag blijven de humanitaire noden er groot, zegt Rode Kruis-Vlaanderen. Miljoenen mensen zijn niet alleen hun onderdak, maar hun volledige hebben en houden kwijt. Een groot deel van de slachtoffers leeft nog steeds in tenten of containerdorpen. Zij blijven dus nood hebben aan essentiële zaken zoals voedsel, proper water en medische bijstand, zegt de organisatie zondag in een stand van zaken.

Rode Kruis-Vlaanderen zamelde tot nu toe ongeveer 7 miljoen euro in voor de slachtoffers. Het gaat over eigen fundraising, steun van de Vlaamse overheid en een deel van de opbrengsten van het Consortium 12-12. Daarvan werd al zowat 3 miljoen euro ingezet in Turkije en bijna 2 miljoen in Syrië. Rode Kruis-Vlaanderen heeft dus voor de komende maanden en jaren nog 2 miljoen euro aan hulp te bieden.

Het geld werd in Turkije onder andere gebruikt voor het voorzien van meer dan 200 grote familietenten, de aankoop van twee ambulances en psychosociale ondersteuning van de slachtoffers. 200.000 euro ging rechtstreekse als steun naar de Turkse Rode Halve Maan en één miljoen euro was bestemd voor het Internationale Rode Kruis, die ook ter plaatse actief zijn.

In Syrië ging het geld van Rode Kruis-Vlaanderen onder meer naar de verdeling van voedselpakketten, aankoop van medisch materiaal, rechtstreekse financiële steun voor de slachtoffers, de verdeling van hygiënische kits en psychosociale ondersteuning van de slachtoffers.

Wie wil, kan nog steeds een steentje bijdragen via rodekruis.be/aardbeving of het Rode Kruis-Vlaanderen rekeningnummer BE53 0000 0000 5353 met vermelding ‘aardbeving’.