Glasgow

Wie van de drie? Dat is toch wat de Belgische fans hopen. Met Wout van Aert, Remco Evenepoel en Jasper Philipsen heeft ons land drie absolute topfavorieten in huis om de wereldtitel te pakken. Of kaapt er straks toch nog een ander land de wereldtitel weg? Volg de wedstrijd hier live op de voet.