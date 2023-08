Gillé en Vliegen stranden in halve finales dubbelspel op ATP Washington

Sander Gillé en Joran Vliegen hebben zich zaterdag niet kunnen plaatsen voor de finale van het dubbelspel op het ATP-toernooi in de Amerikaanse hoofdstad Washington (hard/2.013.940 dollar).

In de halve finales gingen ze in twee sets onderuit tegen de Argentijnen Maximo Gonzalez en Andres Molteni: 7-6 (8/6) en 7-6 (7/4) na 1 uur en 59 minuten.

Sakkari als eerste naar finale in Washington

De Griekse Maria Sakkari (WTA 9) heeft zich zaterdag als eerste geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in de Amerikaanse hoofdstad Washington (hard/780.637 dollar).

In de halve finales haalde het vierde reekshoofd het in drie sets van thuisspeelster en topreekshoofd Jessica Pegula (WTA 3): 6-4, 4-6 en 6-2 na 2 uur en 3 minuten.

In de finale staat Sakkari zondag tegen de winnares van het duel tussen de Russische titelverdedigster Liudmila Samsonova (WTA 18) en de Amerikaanse Coco Gauff (WTA 4).

Sakkari staat voor de achtste keer in een finale van een WTA-toernooi. Van de zeven vorige finales kon ze enkel die in 2019 in het Marokkaanse Rabat winnen.