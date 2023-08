Helena Ponette loopt straffe 300 meter op Flanders Cup Kessel-Lo, Paulien Couckuyt maakt comeback na zware blessure

Op het WK in Boedapest loopt Helena Ponette zowel de individuele 400 meter als de Mixed Relay en de 4x400 meter met de Belgian Cheetahs. In Kessel-Lo kon ze vertrouwen tanken, want ze verbeterde haar persoonlijk record op de 300 meter met 36 honderdsten. Op de 400 meter vierde haar trainingsmaatje en collega Belgian Cheetah Paulien Couckuyt haar comeback, nadat ze in november haar kruisband afscheurde bij een partijtje beachvolleybal. Couckuyt klokte 55.44, haar persoonlijk record bedraagt 52.98.

Helena Ponette — © BELGA

Nog een Belgian Cheetah, Hanne Claes, won de 400 meter horden. In moeilijke weersomstandigheden bleef ze met 56.82 ver boven haar nationale record van 54.33. In het discuswerpen bleef Philip Milanov steken op 61m27, net geen zes meter onder zijn nationale record van 67m26.

In het polsstokspringen maakte Ben Broeders een sterke beurt. In de regen ging hij over 5m70, vijftien centimeter onder zijn nationale record. Zijn concurrenten bleven één voor één veel verder onder hun persoonlijke records. Bij de vrouwen ging Elien Vekemans over 4m32, achttien centimeter onder haar persoonlijk record. De twee Leuvense polsstokspringers doen allebei mee aan het WK atletiek in Boedapest.