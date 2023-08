STVV versterkt zich met 20-jarige Japanse doelman

Suzuki is vastberaden om eerste doelman te worden in Sint-Truiden. Om die reden liet hij zelfs een overgang naar Manchester United schieten, waar hij pas derde of vierde keeper zou worden. Suzuki wil zijn kansen gaaf houden voor de Japanse olympische ploeg. De keeper wordt voor alle duidelijkheid geleend van de Urawa Reds, wel met een optie tot aankoop. Ook spelers als Wataru Endo, Takahiro Sekine en Daiki Hashioka kwamen in het verleden al over van de Reds. Zion Suzuki versterkt de Japanse aanwezigheid in de Truiense kern. Zij zijn nu met acht.