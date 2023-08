Parawielrenner Niels Verschaeren geniet van allereerste WK-medaille: “Onbeschrijflijk gevoel”

De Belg Niels Verschaeren heeft zaterdag voor de eerste Belgische medaille gezorgd op de wereldkampioenschappen paracycling in het Schotse Glasgow. “Dit is waarvoor ik alle dagen train”, genoot hij na zijn derde plek in de tijdrit over een kilometer.

De medaille op de kilometer in de categorie C5 was niet alleen de eerste voor de Belgische delegatie op dit WK paracycling, maar ook de allereerste in de carrière van de 32-jarige Verschaeren. “Een onbeschrijflijk gevoel”, genoot hij na afloop. “Het is moeilijk om de juiste woorden te vinden. Dit is waarvoor ik alle dagen train. Waar ik mijn hele leven aan toewijd, en ook mijn familie en vrienden. Dan voelt het supergoed om een medaille mee naar huis te kunnen brengen.”

Verschaeren deed met zijn derde plek een rang beter dan vorig jaar in het WK op de kilometer. “Sinds 2018 doe ik aan wielrennen, maar ik heb heel lang gefocust op de weg en piste samen. Sinds vorig jaar heb ik me echt op de piste toegelegd. Iets minder duurtraining, meer krachttraining. Vorig jaar heeft dat geloond in een vierde plaats in de kilometer, net naast het podium. Mijn doel nu was een trapje hoger te komen, op het podium. Het was heel spannend, maar het is uiteindelijk toch gelukt.”

Verschaeren - die lijdt aan agenesie, onderontwikkeling van de linkerhand - komt later op dit Super-WK ook nog in actie op de 200 meter met vliegende start op de baan, en nadien in de tijdrit op de weg en de gewone wegrit. “Ik ben fan van de sprintnummers. Deze kilometer was één van mijn hoofddoelen. Pure kracht. Vier ronden all-out. Ook de weg doe ik heel graag. Maar nu ik gefocust heb op de piste, is mijn uithouding wel iets minder.”

