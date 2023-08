Thierry Neuville ziet koploper Elfyn Evans nog wat uitlopen in Rally van Finland

Thierry Neuville (Hyundai) gaat de slotdag van de rally van Finland in met een achterstand van ruim 30 seconden op Elfyn Evans (Toyota). De Brit won zaterdagnamiddag opnieuw drie chronoproeven en verstevigde daarmee zijn leidersplaats in deze negende WK-manche.

Evans was zaterdagvoormiddag de beste in alle vier de klassementsproeven en trok die lijn ‘s namiddags door. Neuville strandde telkens op de tweede plaats. Alleen de Japanner Takamoto Katsuta (Toyota) kon in de laatste race van de dag de hegemonie van Evans doorbreken.

In het klassement volgt Neuville na achttien KP’s op 32,1 seconden van Evans. Katsuta is derde op 1:27.8.

De rally eindigt zondag met de laatste vier etappes waarbij de Power Stage. De Finse wereldkampioen en WK-leider Kalle Rovanperä (Toyota) moest de strijd vrijdag staken na een crash.