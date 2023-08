Vlotte zege én eerbetoon aan Miguel Van Damme: Cercle Brugge rekent af met zwarte beest Charleroi

Cercle Brugge had zaterdagavond niet veel nodig om zijn eerste driepunter te boeken. Niemand speelt graag tegen dit groen-zwart van Miron Muslic en dat geldt nu ook voor Sporting Charleroi, in het verleden nochtans vaak het zwarte beest voor Cercle. De ploeg van Mazzu was in de gietende regen al vanaf de eerste minuut een vogel voor de kat. Kersvers kapitein Thibo Somers opende al vroeg de rekening en kort voor de rust legde Kévin Denkey vanop de stip de 2-0 eindstand vast.

Wie de tijd even kwijt was moet zaterdagavond in het Brugse Jan Breydelstadion gedacht hebben dat het eind oktober was in plaats van hartje zomer. Geen hemdsmouwen, wel veel dikke jassen met regenkappen. Cercle-trainer Miron Muslic heeft adrenaline genoeg om nooit koud te hebben, maar zelfs hij trok na een kwartiertje toch maar een jasje aan. En het wilde lukken dat Cercle net op dat moment op voorsprong kwam.

Ondanks de trieste setting vloog groen-zwart er meteen in en Charleroi werd tot voor de neus van Koffi terug gepresst. De ploeg van Mazzu was onbestaand. De Karolingers waren in het verleden nochtans vaak het zwarte beest van Cercle. 80% van de zeges in de jongste 10 matchen was voor de zebra’s. Maar Muslic verbeterde wel al meer statistieken sinds hij bij Cercle aan de slag is als T1. Hij startte de partij met dezelfde ploeg van de tweede helft vorige week op het veld van landskampioen Antwerp. Centrale verdediger Popovic voldeed volgens Muslic niet op de Bosuil en middenvelder Leonardo Lopes, straks allicht nog vertrekkend, mocht achterin starten. Hij kwam nooit onder druk want Charleroi zette wel het klassieke midblok op, maar gevaar bleef uit.

Somers breekt de ban in Van Damme-minuut

Het was al Cercle wat de klok sloeg. Toen na een corner een lage voorzet van Daland door Zorgane ongelukkig werd weggewerkt, was kersvers kapitein Thibo Somers er meteen bij en zorgde verdiend voor 1-0. Het applaus was dubbel zo hard want de goal viel uitgerekend in de 16de minuut, op Cercle voor eeuwig de minuut ter ere van Miguel Van Damme. Ook Muslic zag dat het goed was en klapte de handen op mekaar. Net als een paar minuten later toen Abu Francis mits wat meer meeval en een tikkeltje extra precisie, voor 2-0 kunnen had kunnen zorgen, zijn harde knal ging evenwel nipt naast.

© BELGA

Cercle trok de lijn van vorig seizoen en de Europe play-offs dus door. Jammer toch dat deze hype voorlopig niet meer abonnees oplevert. Een ploeg die zesde eindigde, verdient meer dan 3000 seizoenkaarthouders en gelukkig waren er nog 800 fans mee uit Charleroi. In totaliteit was het niettemin toch te weinig voor een openingsmatch, ook al is het nog vakantie en zit het weer ferm tegen. Intussen liet Olivier Deman de kans op 2-0 liggen, maar kort voor de rust kwam dat er toch van.

Er was wel een VAR-check nodig maar VAR Kevin Van Damme, de afgelopen jaren vaak verguisd in Cercle-kringen, kon D’Hondt overtuigen om naar het scherm te komen kijken en die wees naar de stip. Terecht want het handspel van de ongelukkige Zorgane was overduidelijk.

© BELGA

Vorig seizoen nam Ayase Ueda de strafschoppen bij Cercle, maar de Japanner werd zoals geweten voor een recordbedrag verkocht aan Feyenoord. Van Kévin Denkey wordt op positie 9 nu zijn definitieve doorbraak verwacht en penalty’ss nemen kan hij alvast even goed. De Franse Togolees liet Koffi geen schijn van een kans en liet Cercle met een comfortabele 2-0 gaan rusten.

Lichte dreiging zonder kansen

Mazzu moest iets doen. De 17-jarige spits Roméo Monticelli had de hele eerste helft geen bal gezien en werd wijselijk afgelost door Youssouph Badji, geen onbekende in het Brugse. Zo speelden alle bezoekers weer met dezelfde reclame op de borst want reclame maken voor gokplatform Unibet is niet toegelaten voor Monticelli omdat hij nog geen 18 jaar is. Voetballend slaagde Charleroi er wel in om iets meer druk te zetten en te dreigen, maar mirakels moest Warleson toch niet verrichten. Mbenza probeerde het eventjes maar zonder veel overtuiging

Mazzu voerde nog een dubbele vervanging door maar de beste kans was nog voor Cercle. Denkey mag dan een beer van een vent zijn en de ideale targetman, een kraan in de afwerking is hij niet. Hij besloot oog in oog met Koffi veel te laks en te slap op de bezoekende doelman.

Déja vu voor Mazzu

Ook Muslic wisselde nog. De zwakke Gboho werd naar de kant gehaald voor de jonge Ecuadoriaan Alan Minda, voor ruim 2 miljoen als veelbelovende winger naar Brugge gehaald. Veel kon hij niet laten zien want in het slotkwartier zocht maar vond Charleroi de aansluitingstreffer niet. Cercle veegde net als vorig jaar dus op de tweede speeldag al de nul weg met een verdiende zege en lijkt nog niks van de kunstjes van de afgelopen jaren te hebben verleerd. Charleroi moet genoegen nemen met een 1 op 6, maar er zijn er nog slechter aan toe, zoals komende tegenstander Standard bijvoorbeeld.

Mazzu kan aan de kalendermakers voortaan echter maar beter vragen om op de tweede speeldag niet meer naar Cercle te moeten. Vorig jaar was dat eveneens het geval en ook toen trok hij met Anderlecht aan het kortste eind. Een déja vu dus.

© Isosport

Cercle Brugge: Warleson; Lopes, , Ravych, Daland; Siquet (83’ Kehrer), Van der Bruggen (90’ Popovic), Abu Francis, Deman; Somers (90’ Decostere), Denkey, Gboho (75’ Minda)

Sporting Charleroi: Koffi; Boukamir, Andreou (70’ Bernier) , Knezevic; Rogelj, Heymans (81’ Morioka), Ilaimaharitra, Zorgane, Mbenza; Monticelli (46’ Badji), Dabbagh (70’ Ntelo)

Doelpunten: 16’ Somers geen assist) 1-0, 43’ Denkey (strafschop) 2-0

Gele kaarten: 58’ Knezevic (fout), 77’ Boukamir (fout), 80’ Heymans (fout)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Lothar D’Hondt

Toeschouwers: 3525