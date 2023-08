Gaat hij nog door als Rode Duivel? Thibaut Courtois hoopt nog steeds op wereldtitel met België: “We blijven dromen”

Het land stond in rep en roer toen Thibaut Courtois en bondscoach Domenico Tedesco tijdens de laatste interlandbreak in juni openlijk in conflict gingen. Courtois kon het volgens de bondscoach niet verkroppen dat niet hij, maar Romelu Lukaku de aanvoerdersband kreeg bij afwezigheid van Kevin De Bruyne voor de wedstrijd tegen Oostenrijk. Die match verliep niet al te goed, België speelde 1-1 gelijk en na de wedstrijd gaf Courtois aan de volgende interland (tegen Estland) niet meer te willen spelen. De bondscoach zei onder meer dat Courtois een blessure wilde veinzen om de echte reden te verdoezelen, de doelman ontkende dat met klem en betreurde dat Tedesco hun “privégesprek” zomaar openbaar gooide.

© BELGA

Sindsdien staat er een groot vraagteken achter de toekomst van Courtois als Rode Duivel. Geraken de plooien tegen september, wanneer de volgende interlands gespeeld worden, wel gladgestreken? In een interview met het Canadese TLN TV vertelde Courtois ‘gewoon’ dat hij nog steeds droomt van een wereldtitel met België. “Ik wil de Champions League nog eens winnen, dat is het beste gevoel dat er is”, vertelde Courtois op de vraag wat hij nog wilde bereiken. “En natuurlijk is een WK winnen ook nog een ding, maar we weten dat dat met België geen gemakkelijke opdracht is. Er zijn veel goeie landen. In 2018 waren we er al dicht bij, maar we zullen zien. We blijven dromen.” Eerder in het interview had Courtois ook al aangegeven hoe geweldig hij het vindt dat het WK in 2026 in de Verenigde Staten en Canada doorgaat.

Stoppen bij Real

Verder gaf Courtois nog aan dat hij graag zijn carrière zou willen beëindigen bij Real Madrid, waar hij nu nog tot 2026 onder contract staat. “Iedereen weet hoe gelukkig ik daar ben. Ik hoop dat ik daar met pensioen kan gaan. Pre-season is lastig, maar ik geniet er ook nog van. En zolang dat het geval is wil ik doorgaan.”

Real Madrid was de voorbije periode aan het rondreizen in de Verenigde Staten en Canada ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Volgend weekend staat de eerste speeldag van de Spaanse competitie op het programma. Real begint op zaterdag 12 augustus met een verplaatsing naar Athletic Bilbao.