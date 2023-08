In deze Duitse stad moeten ze sneeuwruimen in het midden van de zomer

De Duitse stad Reutlingen werd vrijdagmiddag getroffen door een zware hagelstorm, waardoor er zich een wit tapijtje in de straten had gevormd. De brandweer moest mensen uit hun auto’s bevrijden, maar er vielen geen gewonden.

Het is een beetje een raar zicht: brandweerlieden die in een T-shirt met sneeuwscheppen aan het werk moeten. En dat in het midden van de zomer. Het beeld was te zien in de Duitse stad Reutlingen in de deelstaat Baden-Württemberg onder Stuttgart.

Vrijdagmiddag kreeg de stad te maken met een stevig lokaal onweer, waardoor er een witte laag van zo’n 30 centimeter te zien was in de straten. Op het eerste gezicht leek het op sneeuw, maar uiteindelijk bleek het om hagel te gaan.

Tegen 16.15 uur was de storm alweer gaan liggen en moest de lokale brandweer uitrukken met sneeuwscheppen om de straten te ruimen. Zo’n 250 brandweerlieden moesten reageren op zo’n 100 oproepen. “Bij de eerste operaties zaten mensen in de auto opgesloten omdat ze door de hagel niet meer weg konden rijden of de deuren niet meer open konden”, vertelde een woordvoerder van de geïntegreerde meldkamer zaterdagochtend aan de Süddeutsche Zeitung. De brandweer heeft vervolgens in de namiddag autodeuren vrijgemaakt en de getroffenen bevrijd. Er vielen geen gewonden - er werd geen schade aan voertuigen of daken van gebouwen gevonden.

De Duitse Weerdienst (DWD) verklaarde zaterdag dat het een relatief kleine stormcel was die zich pas kort voor Reutlingen vormde. Omdat het echter maar langzaam bewoog, viel er in zeer korte tijd veel hagel op de stad. De korrels zouden een diameter van maximaal 1,8 centimeter hebben gehad. De meteoroloog van DWD classificeerde de storm als “niet uitzonderlijk”, hoewel de beelden indrukwekkend zijn. (sgg)