Ook Belgische junioren kenden nieuwe wereldkampioen niet: “Eerlijk, ik heb er nog nooit van gehoord”

Is Albert Withen Philipsen de nieuwe alleskunner? De 16-jarige Deen werd vorige maand nog Europees kampioen mountainbike, reed tot nu amper op de weg maar degradeerde wel de concurrentie op de wegrit in Glasgow. Het is van… Remco Evenepoel geleden dat het verschil tussen het nummer één en twee zo groot is geweest.

Evenepoel fietste in 2018 in het Oostenrijkse Innsbruck een voorsprong van 1’25” bij elkaar op de Duitser Mayrhofer. Philipsen had na een solo van een kleine twintig kilometer 1’19” bij elkaar getrapt op de Duitser Fietzke. Indrukwekkend, temeer daar de Deen ook volgend jaar nog in de juniores-categorie uitkomt en nog maar bitter weinig wedstrijden op de weg heeft gereden. “Eerlijk, ik heb er nog nooit van gehoord”, vertelde Steffen De Schuyteneer, beste Belg op de zevende plaats. “Maar het verbaast me niet dat hij toch vooral een mountainbiker is. Op dit parcours zijn crossers en mountainbikers enorm in het voordeel. Korte inspanningen, heel technisch, superzwaar. En véél bochten. Negen rondjes met 42 bochten, dat zijn 378 bochten. Je ziet, ik ben nog lucide.”

Ook Sente Sentjens wist niet goed wat hij van de nieuwe wereldkampioen moest denken. “Ik denk toch dat ik al van hem heb gehoord”, sprak de Limburger. “Volgens mij heeft hij toch al een paar keer gewonnen in de Nations Cup dit jaar.”

Ook Sente Sentjens was diep gegaan. — © BELGA

Wat niet klopt! Philipsen ‘debuteerde’ op de weg in Parijs-Roubaix en reed nadien enkel nog de Vredeskoers en de Deense kampioenschappen. Dit was zijn zevende wedstrijd op internationaal niveau, vorige maand werd hij in Portugal wel Europees kampioen mountainbike. “Toch verbaast het mij niet”, zei Sentjens. “Er zijn dit jaar heel veel goede eerstejaars, vind ik.”

De Belgen hadden een ganse dag achter de feiten aangereden. “Het begon slecht met de mechanische pech van Jarno (Widar, red)”, resumeerde De Schuyteneer die zijn ultieme voorbereiding verstoord zag door een wespensteek waar hij allergisch op reageerde. “Op het moment dat ik aan het rondkijken ben waar Jarno zich bevindt, rijdt er een groep van vier weg. Even later rijdt er nog eens drie man weg. Ja, daar had iemand van ons bij moeten zijn. Ik heb het daarna zelf geprobeerd in de hoop een paar man mee te krijgen. Tevergeefs en dat was best zuur maar alleen tegen zeven man, dat ging gewoon niet. Ik was een tijdje niet goed van die inspanning maar probeerde zo goed als mogelijk te herstellen. En dat lukte. In de voorlaatste ronde probeerde ik het nog in een groepje van vier maar dat ging niet door. In de laatste ronde kwam ik op Montrose Street met meer snelheid van achteruit boven en heb ik in de afdaling alle risico’s genomen. Mijn conclusie: dit is een parcours waarop vluchters altijd in het voordeel zijn en waarop je heel moeilijk een kloof kan dichten.”

Dezelfde teneur bij Sente Sentjens. “Ik had na een tweetal rondjes reeds begrepen dat het loodzwaar zou worden”, vertelde Sentjens. “Meteen na de neutralisatie werd het eerste knikje omhoog gesprint en deed alles al pijn. Dan probeer je toch vooral aan te klampen. Drie rondjes voor het einde heb ik nog eens iets geprobeerd maar dat ging niet door. Uiteindelijk was die veertiende plaats het hoogst haalbare, denk ik.”

De Schuyteneer rijdt volgend jaar voor het opleidingsteam van Lotto-Dstny, Sentjens kiest voor het Devo-team van Alpecin-Deceuninck om zijn opleiding voort te zetten.