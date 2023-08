Indiaas ruimtevaartuig succesvol in baan rond de maan gebracht

Het ruimtevaartuig Chandrayaan-3 draait in een baan rond de maan. Dat heeft de Indiase ruimtevaartorganisatie ISRO bekendgemaakt op sociale media. Het is de laatste tussenstop in de missie om te landen op de maan. “Dit is Chandrayaan-3. Ik voel maanzwaartekracht”, schrijft ISRO op X, het voormalige Twitter.

Het ruimtevaartuig werd half juli gelanceerd en de landing op het maanoppervlak staat gepland rond 23 augustus. Het doel is om te landen op de zuidpool van de maan, een plek waar nooit eerder werd geland. Het is de tweede poging tot een maanmissie van India. In 2020 stortte voorganger Chandrayaan-2 neer door een softwarefout.

Als het lukt zou India het vierde land worden dat op een gecontroleerde manier een landing op de maan uitvoert. Andere landen die daarin slaagden, zijn de Verenigde Staten, de toenmalige Sovjet-Unie en China.

Chandrayaan-3 is ontwikkeld door ISRO en bestaat uit een landingsmodule genaamd Vikram, wat “moed” betekent in het Sanskriet, en een rover, een mobiele robot, genaamd Pragyan, wat “wijsheid” betekent in het Sanskriet, die het maanoppervlak zal verkennen.

Chandrayaan-3 deed er wel veel langer over om de maan te bereiken dan de bemande Apollo-missies uit de jaren 1960 en 1970, die in slechts een paar dagen aankwamen. De Indiase raket is dan ook veel minder krachtig dan de Saturn V, de raket van het Amerikaanse Apollo-programma.

Sinds de lancering van een sonde in een baan om de maan in 2008 heeft het Indiase ruimtevaartprogramma een aanzienlijke evolutie doorgemaakt. In 2014 was India het eerste Aziatische land dat een satelliet in een baan om Mars bracht en drie jaar later lanceerde het 104 satellieten in één enkele missie. Verwacht wordt dat de Aziatische reus volgend jaar een bemande missie van drie dagen in een baan om de aarde zal brengen.