Regen deert AFF’ers niet: ook op dag 2 duizenden muziekfans

Regen is doorgaans een flinke spelbreker voor festivals. Al viel daar zaterdag bij het Absolutely Free Festival in Genk niet veel van te merken. De ene met poncho, de andere met een paraplu, maar de meeste festivalgangers deden amper moeite om zich te beschermen voor hemelwater dat bij momenten in gretige hoeveelheid naar beneden kwam. Al waren er ook periodes dat de druppelaar in besparingsmodus stond en dat er helemaal niets naar beneden kwam. Het deert de AFF’er in ieder geval geenszins.

© cn

Wat telt is het werk op de planken. Zoals dat van Steve, een jong bandje dat er in slaagt punk, hiphop, noise en funk te mixen tot een genre dat ofwel beroert ofwel de wenkbrauwen doet fronsen. Of Mayorga, een vrouwenband met een knap staaltje muziek waarvoor het genre nog uitgevonden moet worden. En er staat nog meer op de affiche waarmee het AFF haar bezoekers wil plezieren. Denk aan King Hannah, Lambrini Girls en als sluitstuk Dan Deacon. En dan is er ook nog het doel van het AFF om het record van het inzamelen van lege batterijen te verbeteren. Of de duizend kilo, waarnaar gestreefd wordt, al behaald is of niet staat nog niet vast. “We gaan dat pas maandag weten als we ook alles hebben kunnen wegen”, zegt Cathy Borgions, woordvoerder van het AFF. “De batterijen en ook festivalgangers zijn nog altijd welkom. Hoe meer hoe liever.” De inzamelactie loopt in een samenwerking met Bebat.

© cn

© cn