Drama voor Vlaams gezin: zus (13) en broer (3) omgekomen bij ongeval met quad op vakantie in Turkije

Twee jonge kinderen uit Wommelgem zijn vrijdag om het leven gekomen bij een ongeval tijdens een familievakantie in Turkije. Volgens Turkse media reed het 13-jarig meisje met haar broertje (3) op een quad, maar verloor ze de controle over het stuur en knalde de quad tegen een muur.

Het ongeval gebeurde in het dorpje Yenikapi, op zo’n twee uur rijden van hoofdstad Ankara en in de onmiddellijke omgeving van Emirdag. De familie U. uit Wommelgem, die net zoals veel Belgische Turken hun roots in het kleine stadje hebben, brengt er tijdens deze periode hun zomervakantie door.

Vrijdagmiddag sloeg echter het noodlot toe. Op een onbewaakt moment wilde de 13-jarige dochter van het gezin een tochtje maken met een quad. Ze nam haar broertje van 3 jaar oud mee op sleeptouw, hij nam achterin plaats.

“De dochter had ervaring met het rijden van de quad, dat was haar met de paplepel ingegeven en deed ze wel vaker op reis”, zegt een vriend van de familie. Hij blijft liever anoniem. “Helaas week ze vrijdag blijkbaar af van de gekende wegen en sloeg ze een straatje in die steil bergaf ging.”

Het meisje verloor de controle over het stuur en kon helaas niet meer tijdig remmen. De quad crashte in volle snelheid tegen een muur. “Hun vader was intussen achter de quad aan gelopen, maar kwam helaas te laat. Hij kon het ongeval niet meer voorkomen”, verzucht de vriend.

Beide kinderen werden met spoed overgebracht naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, in Emirdag. Daar overleden ze aan hun verwondingen. De kinderen werden zaterdagmiddag begraven in Turkije. De familie was te aangeslagen om te reageren en wenst het verlies in besloten kring te verwerken. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden van het ongeval.