Gianluigi Buffon heeft al een nieuwe job: legendarische ex-doelman volgt betreurde Gianluca Vialli op als teammanager bij Italië

“Dit is een grote dag voor la Nazionale, want Gigi keert terug naar huis”, vertelt bondsvoorzitter Gabriele Gravina in de mededeling. “Hij is een icoon van ons nationaal elftal en een speciaal persoon.”

Met 176 caps is Buffon Italiaans recordinternational. Met de Squadra Azzurri veroverde hij in 2006 in Duitsland de wereldtitel. Zes jaar later werden ze Europees vicekampioen. “De nationale ploeg is altijd een belangrijk deel van mijn leven geweest”, aldus Buffon. “Ik stel me ter beschikking van Roberto Mancini en de rest van de groep.”

Buffon brengt heel wat ervaring mee naar de Squadra. Voor Parma debuteerde hij in 1995 op 17-jarige leeftijd in de Serie A. Hij won met de club de UEFA Cup, de Beker van Italië en de Italiaanse supercup in 1999. In 2001 trok hij naar Juventus, waar hij uitgroeide tot een monument. Hij werd in Turijn maar liefst tien keer Italiaans kampioen en nog eens vijf keer Italiaans bekerwinnaar. Daarnaast plaatste hij er ook zes nationale supercups in de prijzenkast.

Na een seizoen bij Paris Saint-Germain (2018-19) keerde hij met de Franse landstitel op zak terug naar de Oude Dame. Met 658 wedstrijden op de teller is hij de recordhouder in de Serie A.

Vialli overleed begin dit jaar op 58-jarige leeftijd aan pancreaskanker. Voordien maakte hij jarenlang deel uit van de technische staf van Mancini. Hun grootste triomf vierden ze in 2021, met EK-winst in Wembley tegen Engeland. In zijn spelersloopbaan schitterde hij vooral in de kleuren van Juventus.