UITSLAG WK 2023 JUNIOREN MANNEN. Deense alleskunner Albert Philipsen soleert naar winst, baaldag voor de Belgen na opgave Jarno Widar

Albert Withen Philipsen heeft zich tot wereldkampioen wegwielrennen bij de junioren gekroond. De 16-jarige Deen kwam solo over de finish nadat hij al bijna de hele koers in de aanval reed op het lokale circuit in Glasgow. De Belgen kenden een baaldag: favoriet Jarno Widar had materiaalpech en moest opgeven.

Hoe kwam de zege tot stand?

De junioren kregen 127 kilometer voor de kiezen op het lokale circuit in Glasgow. Dat betekende de hele koers lang draaien, keren, remmen en weer optrekken. Een slopende koers. En jeugdig als ze zijn maakten de junioren vanaf de start koers. Gas geven, zonder veel om te kijken.

Al heel vroeg in de koers waren het de favorieten die vooraan reden. Er ontstond een groepje van zeven met de Duitser Paul Fietzke, de Denen Albert Withen Philipsen en Theodor Storm, de Noren Jorgen Nordhagen en Felix Orn-Kristoff, de Italiaan Juan David Sierra en de Brit Matthew Brennan. Zij kleurden quasi de volledige koers.

In de laatste 20 kilometer begon het zevental elkaar aan te vallen. De eerste die een gat kon slaan: Albert Philipsen, een Deense naamgenoot maar geen familie van Jasper. Hij plaatste zijn aanval op Montrose Street, geen enkele medevluchter kon volgen. Philipsen had eerder ook al eens stevig aan de boom geschut en was duidelijk de sterkste.

© BELGA

© BELGA

Wat deden de Belgen?

Onze grootste troefkaart en medaillekandidaat, Jarno Widar, kende na amper 15 kilometer materiaalpech. Hij sukkelde met schakelproblemen op de helling van Montrose Street, waardoor hij veel tijd verloor en in een onmogelijke positie terechtkwam. Uiteindelijk gaf hij op.

Jarno Widar probeerde nog terug te keren, maar het bleek een onmogelijke opdracht. — © BELGA

Het plan A van de Belgen viel dus meteen in duigen en er was geen enkele landgenoot mee toen de bepalende vlucht ontstond. Op 73 kilometer van de streep probeerde Steffen De Schuyteneer vanuit het peloton de sprong te maken, maar zo’n twintig kilometer later werd hij weer gegrepen. Toch een dappere poging. Hij werd uiteindelijk de eerste Belg op een zevende plaats, nadat hij helemaal op het einde nog enkele seconden kon wegrijden uit het peloton.

Steffen De Schuyteneer. — © BELGA

We zagen ook wel een straf staaltje behendigheid van onze landgenoot Sente Sentjens die zich plots liet uitzakken naar de volgwagen achter het peloton en om een fietssleutel vroeg om zowaar zelf te sleutelen aan zijn voorwiel. Terwijl hij op de fiets zat. Aan de gemiddelde wielertoerist: don’t try this at home.

Nog iets dat u moet weten?

Wereldkampioen Philipsen is amper 16 jaar, maar toonde zich al dit seizoen. De Deen won geen rit in de Vredeskoers, maar nam wel de puntentrui mee naar huis dankzij een reeks ereplaatsen. Hij is ook dubbel nationaal kampioen (wegrit en tijdrit). Bovendien is hij regerend Europees kampioen mountainbike. En hij is ook cyclocrosser. Eentje waar we nog van gaan horen.