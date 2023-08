Niemand van het Britse koningshuis wenst Meghan Markle een gelukkige verjaardag

Op de sociale media kanalen van de Britse koninklijke familie was niet te merken dat Meghan Markle vrijdag 42 kaarsjes mocht uitblazen. En dat al voor het tweede jaar op rij.

Er zijn geen gelukswensen te bespeuren bij de Britse royals voor Meghan Markle. Haar verjaardag werd vrijdag volledig stilgezwegen op de sociale media kanalen van zowel koning Charles en Camilla, als prins William en prinses Kate.

Op zich is het ook niet helemaal verwonderlijk. Normaal worden enkel werkende leden van het Britse koningshuis in de bloemetjes gezet op hun verjaardag en daar behoren Markle en prins Harry sinds 2020 niet meer bij. Zij zetten toen een stapje terug en verhuisden naar de Verenigde Staten. Sindsdien hebben ze een moeilijke relatie met het koningshuis. En dat beterde niet toen ze eind vorig jaar een documentaire uitbrachten over hun leven.

Toch was het afgelopen jaar een beetje anders. “Een gelukkige verjaardag toegewenst aan de hertogin van Sussex!”, was er afgelopen jaar nog te lezen op het sociale media kanaal van prins William en prinses Kate. Al was het toen al een controversiële keuze.

(sgg)