Pakistaanse bevolking op enkele jaren tijd met 35 miljoen gestegen

Volgens een nieuwe volkstelling wonen er nu zowat 241,49 miljoen mensen in Pakistan. Sinds de laatste telling in 2017 is de bevolking met bijna 35 miljoen toegenomen, zo blijkt zaterdag uit gepubliceerde overheidsstatistieken.

“Het is verontrustend om te zien dat de bevolking de afgelopen zes jaar met 35 miljoen is toegenomen”, aldus een verklaring door het kantoor van premier Shehbaz Sharif. De bevolkingsgroei is veel hoger dan de economische groei van het land, onderstreept de premier verder nog.

Volgens de resultaten is Punjab de grootste provincie in termen van bevolking met 127,68 miljoen mensen. Balochistan, de meest onstabiele provincie van het land, vertoont het hoogste groeipercentage van 3,2 procent (tegenover het landelijke gemiddelde van 2,55 procent). Ook ruilen mensen in Pakistan steeds vaker het platteland, waar de arbeidskansen beperkt zijn, in voor de steden.

In 2021 schatte de Wereldbank het aantal inwoners van Pakistan nog op 230 miljoen. Bijna een kwart van hen leeft onder de armoedegrens. In een wereldwijde vergelijking van de dichtstbevolkte landen staat Pakistan op de zesde plaats. India en China liggen ver voorop, gevolgd door de VS, Indonesië en Brazilië.