Volle zalen bij PKP DWNTWN, zaterdagtickets van Pukkelpop nu ook uitverkocht

Ondergronds in Quartier Bleu werd de start gegeven in zomerse omstandigheden. De winnaars van de Nieuwe Lichting, ILA trapten af in een volgepakte en broeierige vrije winkelruimte vlakbij de ingang van de parkeergarages. Dat zorgde ervoor dat flink wat nieuwsgierige shoppers even hun neus kwamen binnen steken. ILA maakte er een leuke binnenkomer van.

Deur toe bij SONS

Volop sfeer bij het optreden van Sons op PKP DWNTWN. Garagerock, uit het Waasland dan nog, bij de ingang van de stadsparking van Hasselt, het werd gesmaakt. Zo fel zelfs dat de in- en uitgang zelfs even anders georganiseerd moest worden door de grote drukte.

Het wordt steeds beter, want zo dadelijk speelt de Genkse deejay Prinsezy hier de tent plat. En dat voor zijn enige optreden op PKP DWNTWN, want normaal zou hij zondagavond ook op het Kolonel Dusartplein aan de slag gaan. Dat feestje is helaas omwille van de weersomstandigheden volledig afgeblazen.

Zo meteen verkast het hele gebeuren naar café Cambrinus, ter vervanging van het voorliggende Van Veldekeplein. Later op de avond gaat het feestje verder in Z33, om te finishen in Café Café.

Pukkelpop ook uitverkocht op zaterdag

Aandachtig toeschouwer bij PKP DWNTWN is uiteraard Pukkelpopbaas Chokri Mahassine. En die is bijzonder tevreden. “Geweldig wat hier in de garage gebeurt. Bovendien hebben we echt een akoestiek die we zelf nooit verwacht hadden. Dat het bij elk optreden bomvol loopt - er kunnen tot 600 mensen binnen - maakt het nog leuker. Heel blij en we hebben nog een hele avond voor ons.”

Nog een tweede reden die Chokri tot tevredenheid stemt: na vrijdag is ook de Pukkelpopzaterdag uitverkocht. “Fantastisch gewoon. We zitten helemaal op koers. Het regenweer? Onze wei ligt er stralend bij met echt een dikke groene graslaag. Nog een keer maaien en dat is in orde.”

© Serge Minten