Lizzo verliest meer dan 150.000 volgers en schakelt bekende advocaat in

Haar aanhang op sociale media is de voorbije dagen drastisch gedaald. Vooral op Instagram is te zien dat Lizzo, die werd beschuldigd van onder meer seksueel wangedrag, veel volgers kwijtraakte op vier dagen tijd. De cijfers liepen ook dag na dag op. Dinsdag haakten 15.000 mensen af, twee dagen later al 154.000. Er blijven momenteel nog 13,4 miljoen volgers over. Maar ook elders, zoals op X, is de daling significant.

Omdat ondertussen wel duidelijk is dat dit niet een incident is dat volgende week zal vergeten zijn, heeft Lizzo een advocaat ingeschakeld. Niet de eerste, de beste want Marty Singer stond ook de in opspraak gekomen Bill Cosby, Johnny Depp en Jonah Hill bij.

Hij helpt haar in de rechtszaak die is aangespannen door enkele achtergronddanseressen die de zangeres beschuldigen van seksueel wangedrag en het creëren van een vijandige werkomgeving. De man doet al meteen zijn werk. Zo kon hij een video tonen aan enkele Amerikaanse media waarin één van de danseressen eerder vol lof sprak over Lizzo. “Dit lijken me niet de woorden van iemand die werd lastiggevallen of gediscrimineerd door iemand die zij omschrijft als The Queen”, zei Marty daarover.

