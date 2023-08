Voortvluchtige Italiaanse crimineel na elf jaar opgepakt dankzij voetbalpassie: “Zijn liefde voor Napoli heeft hem de kop gekost”

Een van de meest gezochte criminelen van Italië is na elf jaar opgepakt, dankzij zijn passie voor voetbal. De Italiaanse autoriteiten ontdekten dat de 60-jarige Vincenzo La Porta zich schuilhield op het Griekse vakantie-eiland Corfu, nadat hij daar de overwinning had gevierd van zijn favoriete voetbalelftal.

Het succes van de club Napoli betekende het einde van de vlucht van La Porta, die volgens de politie “nauwe banden” heeft met de georganiseerde misdaad in Napels. De politie herkende hem op een foto die bij een restaurant was genomen. Hij had een sjaal vast met de clubkleuren van Napoli, en had zich kennelijk weinig succesvol vermomd met een petje.

Napoli werd in mei weer voetbalkampioen van Italië, voor het eerst sinds de dagen van Diego Maradona. Dat leidde tot grote vreugde in Napels, en dus ook bij de voortvluchtige op het Griekse eiland. De Italiaanse politie schakelde na het zien van de foto de hulp in van Griekse collega’s. Na onderzoek kon La Porta gearresteerd worden terwijl hij rondreed op zijn scooter.

De man moet in eigen land nog een gevangenisstraf uitzitten van veertien jaar. De politie in Napels zei zaterdag nooit de hoop te hebben opgegeven dat hij nog een keer tegen de lamp zou lopen. “Zijn liefde voor voetbal en Napoli heeft hem de kop gekost.”