Dopingbommetje in de bokswereld: Dillian Whyte bokst niet tegen Anthony Joshua na afwijkende test

Het nieuws over de afwijkende controle werd zaterdag bekendgemaakt door het VADA (Voluntary Anti-Doping Association), een antidopingorganisatie die gespecialiseerd is in controles in het boksen en mixed martial arts. Sporters kunnen er zich bij inschrijven om vrijwillig controles te ondergaan in de acht weken voorafgaand aan een gevecht.

Het VADA heeft intussen de officiële boksinstanties op de hoogte gebracht. Die hebben de kamp tegen Joshua afgelast en beslist een “volledig onderzoek” op te starten.

© Action Images via Reuters

De 35-jarige Whyte en de 33-jarige Joshua zouden elkaar volgend weekend treffen in een herhaling van hun gevecht uit 2015. Toen won Joshua na een verhitte strijd de kamp om de titel van het Verenigde Koninkrijk en het Gemenebest.

Anthony Joshua is een voormalig tweevoudig wereldkampioen bij de zwaargewichten. Zijn landgenoot Whyte kon nog geen wereldtitel veroveren. Hij verloor in april 2022 zijn tot dusver enige wereldtitelgevecht tegen landgenoot Tyson Fury.