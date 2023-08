Actrice in tranen omdat er maar één persoon opdaagt voor haar show, maar krijgt dan onverwachte verrassing

Grier stapte donderdagmiddag het podium nog op met de openingszin “Hello, Wembley!”, een grappige toespeling op het feit dat er maar één persoon in de zaal zat voor haar voorstelling over romantische komedies op het bekende comedy-festival Fringe in het Schotse Edinburgh. Maar na de show schreef ze toch haar teleurstelling van zich af op Twitter. “Er zat vandaag één persoon in het publiek. Dat is geen ramp, toch? Geen ramp...”, klonk het bij een foto van zichzelf in tranen.

“Binnenkort zal je dit vertellen als grap”

Ze kreeg meteen overweldigend veel steun. Zo schreef de bekende comedian Dara Ó Briain dat “we dat ALLEMAAL hebben gedaan. Binnenkort zal je dit vertellen als grap bij het eten. Ik heb meermaals mijn publiek moeten trakteren op een drankje, om hen te bedanken dat ze als enigen waren gekomen. Maar vergeet niet dat je tijd doorbrengt op het podium, dat je show elke keer beter zal worden, zodat je klaar bent voor het grote publiek later!”

De eveneens bekende comedian Jason Manford reageerde in een videoboodschap. “Het is absoluut normaal dat er maar één persoon opdaagt voor je show, zeker in het begin van het festival. En ook dat je daar een beetje teleurgesteld of geërgerd door bent. En dat mag. Ik herinner me mijn eerste shows in Edinburgh in 2004 of 2005: het liep voor geen meter, er daagde niemand op. Ik vroeg me af hoeveel geld ik erin stak, en wat ik daar deed. Maar je begint aan iets, en je staat nu aan de start. Dat is alles.”

Uitverkocht

Grier werd ook op een andere manier gesteund: veel mensen voelden zich schijnbaar geraakt door haar teleurstelling, en besloten een ticket te kopen. In die mate dat haar show zaterdag zelfs uitverkocht is.

“Wat een wild begin van mijn ‘Fringe’-ervaring”, schrijft Grier op Twitter. “Van één toeschouwer via een bericht van Jason Manford en duizenden steunbetuigingen, naar een volle zaal: het is een wervelwind geweest. Ik weet dat ik gelukkig mag zijn dat ik hier mag optreden. De steun van iedereen heeft mijn gemoed weer opgevijzeld.”