Katja Retsin onthult waarom ze ooit even uit elkaar ging met Jan Schepens: “Een meningsverschil”

Katja Retsin en Jan Schepens, dat is het Vlaamse showbizz-equivalent van soep met balletjes: die twee horen bij elkaar. Maar in 2004 gingen ze kortstondig uit elkaar. Omwille van “een meningsverschil”, legt Retsin uit in Het Laatste Nieuws.

“We waren al tien jaar samen voor we trouwden”, vertelt Retsin over haar relatie. “We zijn echt al héél lang bij elkaar. En het voelt nog altijd goed aan. Wat we dan geleurd hebben uit die breuk? Dat onze liefde te groot is om uit elkaar te gaan. Die breuk had te maken met een meningsverschil. Jan wilde in die periode aan kinderen beginnen, en ik zat toen midden in de opbouw van mijn carrière. Ik wilde dat niet loslaten. We kwamen er toen niet uit met ons twee. Een time-out, dus. Maar dat bleek algauw een foute beslissing te zijn. We hebben die vergissing dan ook snel rechtgezet.”