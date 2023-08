Nico (46) bezweken aan verwondingen na gewelddadige aanval: “Hij was iemand met het hart op de juiste plaats”

Nico De Groote is zaterdag bezweken aan de gevolgen van zijn verwondingen. — © if

Ninove

Nico De Groote (46), de man die woensdag met geweld werd aangevallen in Ninove, is overleden. Hij werd na het incident in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en daar is de man zaterdagmiddag uiteindelijk bezweken aan zijn verwondingen. “Ik zal hem zo hard missen”, reageert zijn zoon Mathias.