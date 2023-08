Brons! Bocholtse Fleur Moors heeft medaille beet op WK bij vrouwen junioren, overwinning is voor Française Julie Bego

Julie Bego heeft het WK op de weg bij de junioren dames gewonnen. Onze landgenote, Belgisch kampioene Fleur Moors, reed op iets meer dan een kilometer van het einde weg en bleef de aanstormende achtervolgers net niet voor om zilver binnen te halen. Brons was het resultaat voor de Bocholtse.

Hoe kwam de zege tot stand?

De koers bij de junioren meisjes was een ware afvallingswedstrijd. Het tempo lag hoog en meerdere rensters moesten er af, waaronder (opnieuw) Luca Vierstraete. De eerste helft van de wedstrijd werd gekenmerkt door een hoog tempo in het peloton, vooral door de Britten. Op kop van het pak kwamen er regelmatig rensters stevig snokken, maar de vermoeidheid nam zichtbaar toe.

Plots was daar een eerste echt goede aanval van een topper. Julie Bego demarreerde op een oplopende strook en kreeg drie rensters mee, waaronder Moors. Op 21km, wanneer een tiental rensters konden terugkeren, viel de Française opnieuw aan. Dat bleek uiteindelijk de doodsteek te zijn voor de rest. Niemand kon volgen, waaronder onze Belgisch kampioene. Julie Bego ging de laatste ronde in met zeventien seconden voorsprong, terwijl er achter haar stilaan een georganiseerde achtervolging begon te vormen.

Wat het ook niet makkelijker maakte, was de regen. Het werd plots gevaarlijk en verraderlijk glad op het bochtige circuit. Na het werk van Roberts ging Ferguson in de tegenaanval. Ze krijgt de Française Gery mee, maar die zou haar niet helpen. De wereldtitel leek nog mogelijk voor de achtervolgsters, maar de voorsprong bleef schommelen rond de 15 seconden. Julie Bego bleef de aanstormende achtervolging met een mooie voorsprong voor en zag haar sterke, twintigkilometerlange solo beloond worden.

Wat deden de Belgen?

Brons pakken. Fleur Moors was duidelijk de favoriete om voor ons land een resultaat neer te zetten. Ze ging bij de demarrage van winnaar Bego mee in de achtervolging en reed uiteindelijk op 1,5 kilometer van de meet weg. Ze leek op weg naar zilver, maar op de valreep kwam thuisrijdster Ferguson er nog net over.

