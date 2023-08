Russische tanker “zwaar beschadigd” bij Oekraïense droneaanval in Straat van Kertsj

In de Straat van Kertsj, de zeestraat die het schiereiland de Krim van Rusland scheidt, is vrijdagnacht een Russische tanker beschadigd na een Oekraïense aanval met een zeedrone.

Volgens Russische media is de schade beperkt. “De machinekamer van een tanker is beschadigd door een Oekraïense aanval in de Straat van Kertsj”, schrijft het Russische nieuwsagentschap Tass. De bemanning van de tanker is niet in gevaar, klinkt het ook. In een Russische radioboodschap die gericht is aan de schepen in de Straat van Kertsj, wordt wel opgeroepen tot verhoogde waakzaamheid vanwege een droneaanval.

Oekraïne heeft de aanval inmiddels bevestigd. “Tijdens de nacht heeft de SBU (de Oekraïense inlichtingendienst, red.) de SIG opgeblazen, een belangrijke olietanker van de Russische Federatie die brandstof vervoerde voor Russische soldaten”, klinkt het bij de Oekraïense veiligheidsdiensten. Ook volgens het Britse ministerie van Defensie raakte het schip zwaar beschadigd door de aanval met een zeedrone, en zelfs Russische militaire bloggers hebben het over “ernstige schade”.

Ook aanval op Krimbrug?

Eerder hadden zowel Russische als Oekraïense media melding gemaakt van verschillende explosies in de buurt van de Krimburg. Die brug over de Straat van Kertsj verbindt de Krim met het Russische vasteland. Volgens Oekraïense media vonden er drie ontploffingen plaats. De Krimbrug zou volledig in het duister zijn gehuld, en zou ook afgesloten zijn voor het verkeer. Een vertegenwoordiger van het Russische regionale bestuur spreekt op de berichtendienst Telegram van een “actieve gevaarsituatie”, maar volgens de Russische staatsmedia werd de brug zelf niet getroffen.

Zeedrones

Zeedrones zijn snelle, onbemande voertuigen die op of net onder het wateroppervlak opereren. Oekraïne maakt steeds vaker gebruik van de tuigen voor aanvallen op Russische marineschepen en havens. Eerder waren ook de marinebasissen in Sebastopol en Novorossisk al het doelwit van een dergelijke aanval.

Het aantal aanvallen steeg fors de afgelopen weken, nadat Rusland zich had teruggetrokken uit de graandeal, die moest toelaten dat Oekraïne via haar Zwarte Zeehavens graan exporteerde. Rusland voert sindsdien geregeld aanvallen uit op Oekraïense havens om die export nu onmogelijk te maken.