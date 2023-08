Moelingen-Voeren

Dinsdag 15 augustus is een feestdag (O.-L.-Vrouw Hemelvaart) in Moelingen-Voeren. In en rond het dorp wordt er die dag feest gevierd. Een leuke tractortoer brengt de deelnemers in het dorp en langs land- en boswegen in de omgeving naar het Hoogbos. Een tocht over hoogtes met weidse vergezichten.