“140.000 euro buit”: politie rolt bende valse bankmedewerkers op die ook in Houthalen-Helchteren slachtoffers maakt

Helpdeskfraude is een vorm van oplichting waarbij mensen zich uitgeven als medewerkers van een bank. Slachtoffers worden via e-mail of telefonisch gecontacteerd met de melding dat er op hun rekening verdachte verrichtingen werden vastgesteld. Vervolgens bieden ze ‘hulp’ aan en nemen ze de computer van het slachtoffer over. Daarna komen de valse bankmedewerkers de bankkaarten van de slachtoffers thuis ophalen om ze vrijwel onmiddellijk te gebruiken om geld van de rekening te halen of luxegoederen te kopen.

“De jongste maanden zag de lokale politie opnieuw een opmars van dergelijke feiten waarbij de daders vooral ouderen en kwetsbare mensen viseren”, zegt woordvoerder Kim Maes. “Opmerkelijk is dat men vertrouwen krijgt in de valse bankmedewerkers omdat ze beschikken over correcte, persoonlijke informatie van diezelfde slachtoffers.”

Twaalf arrestaties, tien aanhoudingen

Tussen april en juli werden in Sint-Niklaas tien feiten vastgesteld. Na verder onderzoek kon de lokale recherche nog achttien feiten koppelen in andere gemeenten zoals Houthalen-Helchteren, Berlare, Hamme, Gent, ... “De totale buit bedraagt voorlopig ongeveer 140.000 euro”, zegt Maes.

Er werden in totaal twaalf mensen gearresteerd. Tien van hen werden voorgeleid bij verschillende onderzoeksrechters te Dendermonde en aangehouden.De raadkamer in Dendermonde heeft hun aanhouding bevestigd. Het onderzoek loopt nog altijd.

“Justitie en politie willen een duidelijk signaal geven dat dergelijke praktijken prioritair behandeld worden”, zegt de woordvoerder. “We willen bijkomend de bevolking sensibiliseren en hen erop attent maken dat bankkaarten en codes nooit meegegeven mogen worden aan derden, zelfs niet aan zogenaamde bankmedewerkers.”