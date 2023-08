Man sterft aan hartstilstand na vechtpartij in buurt van Henegouwse Ath

Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven gekomen door een hartstilstand bij een vechtpartij tijdens een kermis in Isières in de buurt van Ath, in de provincie Henegouwen. De dader is gearresteerd en er is een onderzoek geopend.

Op het dorpsplein van Ath brak een gevecht uit tussen twee mannen, terwijl de kermis volop aan de gang was. Het incident vond plaats rond 1.30 uur in een bar die op het plein is opgesteld. Om nog onduidelijke redenen sloeg de dader het slachtoffer toen hij net was aangekomen. Na een korte woordenwisseling viel het slachtoffer op de grond en kreeg hij een hartaanval. De hulpdiensten kwamen tussen, maar de man overleed ter plaatse.

“Het slachtoffer is vermoedelijk een vader van twee kinderen uit Lessines”, verklaart Bruno Lefebvre, burgemeester van Ath. “De dader is een herrieschopper van in de dertig. Hij staat bij de politie bekend wegens verschillende vechtpartijen.” De man is opgepakt.

Er is een onderzoek geopend naar het incident en zaterdag vindt een autopsie plaats. De organisatoren van de kermis hebben besloten om het evenement te annuleren.