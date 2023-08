Hygiëneplan in werking gesteld in gevangenis van Sint-Gillis na rattenplaag

De directie van de gevangenis van Sint-Gillis neemt de problemen met netheid serieus, en heeft een hygiëneplan in werking gesteld. Dat zegt het Gevangeniswezen, in een reactie op het nieuws dat de rattenplaag in de gevangenis aanhoudt.

De plaag sleept al lange tijd aan. In 2022 klaagde de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen in zijn jaarrapport aan dat de gevangenis van Sint-Gillis “een morbide omgeving” is, en dat “sommige plekken in de penitentiaire inrichting zo vuil zijn dat men het pas gelooft na het met eigen ogen en neus te hebben kunnen waarnemen”.

Ook in 2019 getuigde een gedetineerde aan BRUZZ “dat de ratten ‘s nachts over je lijf in de cel lopen”. Deze week was op verschillende videofragmenten te zien dat de ratten er nog steeds rondlopen. Het probleem zou een gevolg zijn van gedetineerden die afval en etensresten door de tralies gooien, waar de ratten op zouden afkomen.

Hygiëneplan

Een woordvoerder van het Gevangeniswezen wijst er in een reactie op dat er een hygiëneplan in werking is. “Er worden twee rondes voor ophaling van vuilnis georganiseerd, er is een bijkomende ploeg gecreëerd voor het schoonmaken van de gevangenis, en de buitenkant (tussen de vleugels) werd aangepakt”, klinkt het. Ze wijst erop dat het een probleem blijft dat gedetineerden hun vuilnis langs het raam naar buiten gooien.

De gedetineerden zijn zelf verantwoordelijk voor de opkuis en hygiëne van de cellen en binnenplaatsen, maar de woordvoerder ontkent dat er weinig materiaal voorhanden is. “Gedetineerden kunnen ’s ochtends materiaal vragen om hun cel te kuisen”, klinkt het.

Het Gevangeniswezen wijst er nog op dat de gedetineerden van de gevangenis van Sint-Gillis overgeplaatst zullen worden naar de nieuwe gevangenis van Haren, zoals dat al gebeurd is voor de gedetineerden uit de gevangenissen van Vorst en Berkendael.