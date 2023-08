Schotland

Na de meisjes-juniores met de Bocholtse Fleur Moors, komen in de namiddag ook de jongens-juniores in actie. Met de Belgen die zeker niet kansloos zijn. Met Wellenaar Jarno Widar, Peltenaar Sente Sentjens en Steffen De Schuyteneer zijn drie landgenoten verre van kansloos in de strijd om de medailles. Volg het WK hier live op de voet.