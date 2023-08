Spanje blikt Zwitserland in en plaatst zich als eerste voor kwartfinales WK vrouwenvoetbal

Spanje heeft zich zaterdag als eerste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. La Roja versloeg in de achtste finales in het Eden Park in Auckland Zwitserland ruim met 5-1.

Halfweg stond het al 4-1. Aitana Bonmati zorgde in minuut vijf voor een vroege Spaanse voorsprong, maar Zwitserland kwam snel op gelijke hoogte na een eigen doelpunt van Laia Codina. Niet veel later kwamen de Spaanse dames via Alba Redondo terug op voorsprong en duwden genadeloos door. Dankzij opnieuw Bonmati en Codina liep Spanje verder uit. Jenni Hermoso zette twintig minuten voor het einde de 5-1 eindstand op het bord, waar sterspeelster Alexia Putellas pas in het slotkwartier inviel.

Spanje was als runner-up geëindigd in groep C na Japan, dat La Roja een 0-4 nederlaag aansmeerde. Zwitserland kroonde zich in groep A tot winnaar voor Noorwegen. Een opvallend feitje nog: de Zwitserse vrouwen hadden voor de wedstrijd nog geen enkel doelpunt geïncasseerd, maar Spanje vond eenvoudig de weg naar doel.

De Spaanse vrouwen nemen het in de kwartfinales op tegen Nederland of Zuid-Afrika. Deze landen treffen elkaar morgen (4 uur Belgische tijd) in Sydney.

© AFP

© AFP