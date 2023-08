Rechter in Texas heft verbod op abortus bij medische noodgevallen tijdelijk op

De rechter oordeelt dat de staat artsen moet toelaten een abortus uit te voeren bij vrouwen wier gezondheid of leven in gevaar is of van wie de foetussen weinig kans op overleven hebben.

Het Center for Reproductive Rights was in maart naar de rechter gestapt in naam van dertien vrouwen en twee artsen. Zij stellen dat de manier waarop medische uitzonderingen zijn gedefinieerd in de Texaanse wet een bron van verwarring voor de artsen vormt en een gezondheidscrisis veroorzaakt.

In haar uitspraak erkent rechter Jessica Mangrum dat vrouwen “de toegang tot abortus werd vertraagd of ontzegd vanwege de wijdverspreide onzekerheid over de bevoegdheid van artsen onder de medische uitzondering op het abortusverbod in Texas”.

Artsen moeten kunnen bepalen wat medische noodsituaties zijn die “het leven en/of de gezondheid (inclusief vruchtbaarheid) van een vrouw” in gevaar kunnen brengen, zei ze verder. Artsen die te goeder trouw handelen mogen volgens haar daarom niet vervolgd worden.

Het tijdelijke rechterlijk bevel zou van kracht moeten blijven totdat er in maart volgend jaar een rechtszaak over de grond van de zaak start. Volgens de Texaanse wet wordt een beslissing echter automatisch opgeschort zodra er beroep tegen wordt aangetekend, wat betekent dat het bevel van vrijdag waarschijnlijk wordt geblokkeerd zodra de staat in beroep gaat.

Vorige maand waren er aangrijpende getuigenissen van de vrouwen in de rechtbank. Zo verklaarde een vrouw dat ze geen abortus mocht ondergaan nadat bleek dat een miskraam bij haar gewenste zwangerschap onvermijdelijk was. Volgens de vrouw verklaarde haar arts dat ze niet kon ingrijpen omdat het hartje van de baby nog klopte en het opwekken van het miskraam zou worden beschouwd als een illegale abortus. Later was het leven van de vrouw in gevaar nadat ze een bloedvergiftiging had gekregen en uiteindelijk toch een abortus moest ondergaan.