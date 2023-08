VIDEO. Marseille-speler schrikt zich rot wanneer hij op het veld nieuws over woninginbraak verneemt

Mattéo Guendouzi is het slachtoffer geworden van een inbraak. De Fransman van l’OM werkte met zijn team een vriendschappelijke wedstrijd tegen Bayern Leverkusen af en werd vlak na de partij, nog op het veld, op de hoogte gebracht. Waar hij zich het meeste zorgen om maakte? Zijn vriendin was gewoon thuis op het moment van de feiten. Dat is even schrikken ten huize Guendouzi.

Naar verluidt sloegen de dieven het slaapkamerraam aan diggelen. Eens binnen in de woning vonden zij een Rolex ter waarde van 200.000 euro. De partner van Guendouzi, die thuis was met hun tweejarige dochter, werd opgeschrokken door verdachte geluiden en belde de politie. Niet veel later sloeg ze erin de inbrekers te verjagen, die met de dure horloge aan de haal gingen. Gelukkig zou er geen fysiek contact geweest zijn tussen de vrouw en de indringers.

De beelden gaan rond op sociale media. De middenvelder strompelt van het veld na de verloren wedstrijd, maar net voor de spelerstunnel wordt hij tegengehouden door iemand van zijn club. Guendouzi grijpt zich naar de haren. De Fransman, die in het recente verleden nog voor Arsenal speelde, was duidelijk in shock door het nieuws. Hij moet meteen aan de veiligheid van zijn vrouw en dochter gedacht hebben. Zijn horloge? Die kon hem (letterlijk) gestolen worden.

De beelden:

Andere overvallen

Ook bij Sead Koalsinac, de linksback die tot voor kort ploegmaat was van Guendouzi en zopas verkast is naar Atalanta, woonde ook daar. Bij hem werd er namelijk ook ingebroken. Je hoort het wel vaker, zeker in Frankrijk, dat er bij profvoetballers wordt ingebroken. Ook de Italiaanse keeper van Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma onderging hetzelfde lot in juli. De beelden van Guendouzi doen ons daarnaast ook terugdenken aan het voorval met Jan Vertonghen tijdens zijn Tottenham-periode. Onze landgenoot vernam net na een wedstrijd (tegen Leipzig) dat een groep gewapende overvallers waren binnengedrongen in zijn woning. Ook daar waren vergelijkbare beelden van.