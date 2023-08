Negentien Antwerpse musea openen zaterdagavond de deuren voor Museumnacht

In Antwerpen vindt zaterdagavond de zeventiende editie van Museumnacht plaats. Negentien musea en culturele instellingen in de stad openen uitzonderlijk tot 1 uur ‘s nachts de deuren, en in het MAS wordt daar nog een afterparty aan gebreid.

De Museumnacht-bezoeker kan met één ticket binnen op alle deelnemende locaties. De meeste musea zijn bovendien niet gewoon tot ‘s nachts open, ze organiseren ook allerlei randactiviteiten en rondleidingen om de bezoekers te overtuigen zeker eens bij hen langs te komen. Je krijgt als tickethouder trouwens een gratis Velo-dagpas waarmee je je tussen de verschillende locaties kan verplaatsen.

Het officieuze startschot van Museumnacht wordt gegeven in het Vleeshuis, door stadsfanfare ‘t Akkoord. In datzelfde museum kan je ook een leuk aandenken creëren in een ‘muzikale photobooth’. Ook het FOMU doet natuurlijk iets rond foto’s, daar kan je jezelf laten fotograferen in een ‘midcentury setting’. In het MAS geeft kunstenares Doe Ta Ni Tattoe je dan weer een met de hand geprikte tattoo.

Het vorig najaar heropende KMSKA viert dit jaar ook zijn terugkeer bij Museumnacht en doet dat met speciale rondleidingen, een “Instagram tour” en een “Twilight tour”, door het museum. Verder kan je er genieten in een cocktailbar en live een radio-uitzending volgen waarbij kunstwerken worden beschreven voor blinden.

Ook buiten de musea zelf vallen er dingen te beleven. Het ModeMuseum organiseert bijvoorbeeld gegidste wandelingen rond mode en duurzaamheid, en op de Vrijdagmarkt aan het Museum Plantin-Moretus staan er miniconcertjes gepland. Verschillende deelnemende locaties laten je ook zelf aan de slag gaan in ateliers.

Museumnacht sluit af met een afterparty in het MAS, van 1 tot 4 uur. Daarvoor heb je wel een apart ticket nodig.