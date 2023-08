Lidl stuurt als eerste supermarkt in ons land nu ook promofolder via WhatsApp

Je hoeft niet meer naar de brievenbus te lopen om te weten wat in promo staat bij Lidl. De supermarktketen is in ons land de eerste die zijn folder via Whatsapp verstuurt. Mooi meegenomen: Lidl kan zo ook zijn papieren folder afbouwen.

Supermarktketen Lidl start in ons land met een nieuwe service. Wie wil, kan elke dinsdag via Whatsapp de laatste promofolder ontvangen. “We weten dat promoties meer dan ooit relevant zijn voor de consument. Bovendien gebruiken onze klanten steeds meer digitale kanalen om op zoek te gaan naar deze interessante kortingen. Door die nu ook via Whatsapp aan te bieden, maken we hen het leven gemakkelijker. Alleen als de klant dat zelf wenst, natuurlijk”, klinkt het. Daarvoor moet je wel zelf een berichtje sturen naar Lidl of via de website een QR-code scannen.

Als je weet dat ongeveer 81 procent van de Vlamingen geregeld Whatsapp gebruikt, is het niet onlogisch dat bedrijven het medium inschakelen om te communiceren met hun klanten. Heel wat bedrijven bieden al een klantendienst aan via Whatsapp, maar Lidl is wel de eerste die zijn promoties zo zal versturen. Voorlopig zullen dat geen gepersonaliseerde promoties zijn, alhoewel Lidl daarmee wel experimenteert via de digitale klantenkaart Lidl Plus, die nu al een miljoen gebruikers telt.

De keten treedt daarmee in de voetsporen van Aldi Luxemburg en Rewe Duitsland. Met het initiatief hoopt Lidl op termijn ook te besparen op de papieren folder. In mei kondigde de keten aan niet langer folders te versturen in Namen, Luik, Antwerpen en Gent, goed voor 10 procent van zijn productie. Ook de concurrentie zit niet stil: Carrefour stopte al met de verdeling van papieren folders in Brussel en Antwerpen, terwijl Delhaize de oplage met de helft verminderde.

Of Whatsapp op termijn de folder volledig zal kunnen vervangen, dat durven digital marketeers toch te betwijfelen. “Aangezien de consument door de GDPR-wetgeving zelf zijn toestemming moet geven, vis je als adverteerder sowieso in een kleinere vijver. Bovendien valt nog af te wachten hoe moederbedrijf Meta zal reageren, want anders dan bij Facebook en Instagram is Meta toch nog altijd terughoudender met advertenties op Whatsapp”, zegt Matthias Laqueur van digitaal marketing- en analysebureau BossData.

Ruben Baestaens van Are Agency gelooft wel dat een folder versturen via Whatsapp “een meerwaarde” kan hebben. “Al zou ik dan toch eerder kiezen voor een meer persoonlijke boodschap met een uitnodiging om te klikken op een link naar de folder, want anders vrees ik dat het initiatief snel als storend zal worden ervaren tussen alle berichten uit de privésfeer door.” (nba, krs)