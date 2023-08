Emotionele Alexander Blessin reageert op familiesituatie: “Mijn vrouw zag de wedstrijd vanuit het ziekenhuis en moest huilen”

Alexander Blessin en zijn familie gaan door een moeilijke periode door medische problemen. Na de 0-1-zege tegen Standard sprak de coach er kort even over.

“Het is moeilijk om woorden te vinden. De reactie van het team met het t-shirt voor de wedstrijd wordt geapprecieerd. Mijn vrouw zag de wedstrijd vanuit het ziekenhuis en moest huilen door dat gebaar. Deze zege geeft haar kracht en fighting spirit. Het is moeilijk voor de familie op dit moment. We moeten haar positieve gedachten en kracht schenken. We moeten vechten. Ik ben ervan overtuigd dat ze goed door dit alles komt”, vertelde Blessin die tot tranen toe bewogen was.

Standard-coach Carl Hoefkens wenste de familie van Blessin het beste. “Ik hoop dat alles goed komt. Er is meer dan voetbal in het leven.”