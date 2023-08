Mark Margolis, bekend van ‘Breaking bad’ en ‘Better call Saul’, overleden op 83-jarige leeftijd

© NBCU Photo Bank via Getty Images

De Amerikaanse acteur Mark Margolis is donderdag overleden op 83-jarige leeftijd. Hij is vooral bekend van zijn rol in Breaking bad en Better call Saul. Hij overleed na een korte ziekte. Dat melden Amerikaanse media.

Bron: The Hollywood Reporter

Margolis zal bij de fans beter gekend zijn als de wraakzuchtige drugskoerier Hector Salamanca in de tv-series Breaking Bad en de spin-off Better Call Saul. Maar hij kan een lange lijst aan referenties voorleggen. Zo vertolkte hij kleinere rollen in tal van grote films, zoals Scarface (1983), Ace Ventura: Pet Detective (1994), Black Swan (2010) en Noah (2014), en tv-series, zoals Law & Order, Californication en American Horror Story.

De acteur stierf donderdag in het Mount Sinai Hospital in New York City na een korte ziekte. Dat heeft zijn zoon Morgan Margolis aangekondigd. (sgg)