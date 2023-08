Goffin en Wickmayer moeten samen met zes andere Belgen via kwalificaties plekje op de US Open veroveren

De Amerikaanse tennisbond USTA heeft bekendgemaakt welke tennisspelers en -speelsters op de aankomende US Open, het vierde en tevens laatste grandslamtoernooi van het seizoen, moeten strijden voor een plekje op de hoofdtabel. Op die lijst staan de namen van acht Belgen, onder wie David Goffin, Yanina Wickmayer en Greet Minnen. Zij starten wel als reekshoofd in de kwalificaties.

Voor het eerst in lange tijd is geen enkele mannelijke Belgische tennisser meteen geplaatst voor de hoofdtabel. David Goffin (ATP 100) is de hooggeplaatste afgevaardigde van ons land, gevolgd door Zizou Bergs (ATP 150), Kimmer Coppejans (ATP 160), Joris De Loore (ATP 164) en de 22-jarige Gauthier Onclin (ATP 208). Die laatste neemt voor de allereerste keer deel aan de kwalificaties van de US Open.

Bij de vrouwen staan Elise Mertens (WTA 29) en Maryna Zanevska (WTA 113) op de hoofdtabel. Yanina Wickmayer (WTA 93), Greet Minnen (WTA 112) en Marie Benoit (189) zullen in de kwalificaties moeten strijden voor hun plek. Wickmayer dook onlangs weer de top 100 binnen, maar zette haar opmars net te laat in om automatisch op de hoofdtabel te belanden.