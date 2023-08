Valse start voor Hoefkens op Sclessin: 0 op 6 na nederlaag tegen Union

Nul op zes tegen STVV en Union. Niet de start die Carl Hoefkens in gedachten had bij Standard. Tegen Charleroi is het volgende week zondag van moeten willen de Rouches hun slechtste competitiestart sinds 2006 (1 op 9) vermijden.

Hij had zich zijn eerste dans met Lady in Red - de metafoor die Hoefkens op zijn persvoorstelling gebruikte voor het Luikse publiek - allicht anders voorgesteld. Zonder nederlaag, zonder vroege rode kaart en zeker zonder fluitconcert. Nee, Sclessin is nog niet overtuigd van de charmes van Carl Hoefkens en zijn elftal. Veel om voor te vallen kregen ze dit seizoen nog niet te zien. Nul punten, nul goals en zelfs de uitgespeelde doelkansen zijn na 180 minuten op twee vingers te tellen. Quelle tristesse.

Wat een verschil ook met het Union van Alexander Blessin. Net als Standard ondergingen de Brusselaars deze zomer een grondige facelift, maar in tegenstelling tot de zoekende Luikenaars heeft Blessin zijn team wel al een duidelijke identiteit gegeven. In het eerste kwartier kon Standard de schijn nog hoog houen en hielden beide teams elkaar in evenwicht, maar vanaf dan was het al Union wat de klok sloeg. Bodart bracht eerst nog redding op een pegel van Machida, maar moest zich kort daarna gewonnen geven op een intikker van Eckert na erg matig verdedigen van Bokadi (0-1).

Doelman Bodart was de enige Rouche op niveau. — © BELGA

Rood Balikwisha

Dat de score voor de rust niet hoger opliep was enkel en alleen de verdienste van Bodart, de enige Rouche op niveau. Op het halfuur pakte de Luikse doelman uit met een driedubbele save op pogingen van Rasmussen, Puertas en Burgess. Vooral die laatste had altijd moeten scoren. Standard kreeg geen poot aan de grond en moest tot overmaat van ramp na 36 minuten verder met tien na een terechte tweede gele kaart voor Balikwisha. Meer dan overleven zat er in de rest van de eerste helft niet in voor de thuisploeg.

Één Luikse kans

De tweede helft bracht geen beterschap bij de thuisploeg. Union controleerde de wedstrijd met de vingers in de neus en liet een paar keer na om de match definitief op slot te gooien. Standard probeerde wel, maar slaagde er pas na 72 minuten in om een eerste kans te versieren. Mundle kopte de voorzet van O’Neill recht op Moris. Dichterbij een doelpunt is Standard dit seizoen nog niet geweest.

Hoefkens en co kunnen volgende week maar beter punten pakken op Charleroi. Anders dreigt Lady in Red misschien wel sneller dan gedacht haar geduld te verliezen met haar nieuwe aanbidder Onze Standard-watcher

Wachten op versterking

Een valse start dus voor Hoefkens en zijn Rouches, die dringend nood hebben aan offensieve versterking om dit seizoen een kans te maken op play-off 1. Met deze ploeg zal het niet lukken. Sportief directeur Fergal Harkin weet de komende weken wat gedaan. Tot die beloofde versterking er komt, dreigen het voor Hoefkens nog lange weken te worden.

Met een nul op zes is Standard nu al bezig aan zijn slechtste start sinds 2006 onder Johan Boskamp, die al na vier speeldagen met een 2 op 12 mocht inpakken in Luik. Niets wijst erop dat het zo’n vaart zal lopen met Hoefkens, maar dat er volgende week maar beter punten worden gepakt op Charleroi is wel een feit. Anders dreigt Lady in Red misschien wel sneller dan gedacht haar geduld te verliezen met haar nieuwe aanbidder.