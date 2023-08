Opnieuw geen zege voor Carl Hoefkens: Union smeert tienkoppig Standard tweede nederlaag op rij aan

Het zijn emotionele dagen voor Union. Net voor de aftrap verschenen de spelers van bezoekende ploeg op het veld met een t-shirt waarop de woorden ‘courage coach’ stonden. Ze wilden zo trainer Alexander Blessin, die moet afrekenen met medische problemen in zijn familie, een hart onder de riem steken.

Een mooi gebaar en ook op het veld toonden de Unionisten dat ze wilden vechten voor hun coach. Na een evenwichtig begin namen de bezoekers al snel overtuigend het commando over. Het middenveld van Union overklaste net als vorige week het middenveld van de tegenstander. Blessin vertrouwde op dezelfde elf als vorige week en ook Carl Hoefkens deed dat aan de overkant. Nochtans was Standard vorige week de boot ingegaan tegen STVV en het was er op het veld toch aan te zien dat de thuisploeg niet overloopt van vertrouwen. Na 36 minuten werd het alleen maar erger, toen William Balikwisha door een tweede gele kaart moest gaan douchen. Tweemaal had hij onnodige een fout gemaakt op het middenveld, die hem telkens terecht geel opleverde.

Snelle rode kaart voor Standard

De kopjes bij Standard gingen nog meer naar beneden hangen en op de tribunes werd het gemor hoorbaar. Het stond op dat moment immers al 0-1 voor Union. Bokadi had even voordien niet scherp genoeg verdedigd op een voorzet van Puertas, waardoor Dennis Eckert Ayensa zijn tweede doelpunt in evenveel matchen tegen de netten kon prikken. Wat een seizoensstart toch voor de spits van Union.

© Isosport

Het was eigenlijk bijna een wonder dat Union ging rusten met maar één doelpunt voorsprong. Grote kansen waren er genoeg voor de Brusselaars. Machida probeerde het met een pegel. Rasmussen zat een pak beter in de wedstrijd dan vorige week en dwong verschillende grote mogelijkheden af. En zelfs Burgess had de score kunnen uitdiepen, maar hij mikte van dichtbij op Bodart. Standard werd een tiental minuten echt weggespeeld.

Emotionele zege voor Blessin

Ook na rust kreeg Hoefkens zijn ploeg niet aan het voetballen en was de shwung ver te zoeken. Union bleef schijnbaar makkelijk de wet dicteren en gaf amper een kans weg. De bezoekers werkten echter hun kansen niet af. De oorzaak ligt voor de hand: vermoeidheid. De Unionisten zijn fysiek nog niet sterk genoeg om het pressingvoetbal van Blessin 90 minuten lang perfect uit te voeren, maar er wordt aan gewerkt. En zo bleef het toch ook nog wat spannend tot het einde.

Enfin, ook zonder een meer overtuigende score mag het duidelijk zijn: Union heeft z’n competitiestart allerminst gemist met twee overtuigende zeges. De Brusselaars staan gewoon verder dan Standard. Nochtans arriveerde Hoefkens deze zomer twee weken eerder bij de Rouches dan Blessin bij Union. Dat het elftal van de Rouches door elkaar geschud werd deze zomer, mag evenmin een excuus zijn voor Hoefkens, want dat gebeurde bij Union eveneens. Hoefkens zal dus moeten bezinnen na de nul op zes en zal snel oplossingen moeten vinden. Voor Blessin was het vorige week al emotioneel na zijn eerste zege met Union, waar zijn vrouw en dochters bij waren. Deze zal ongetwijfeld nog veel emotioneler zijn.

© Isosport